Kahramanmaraş Milletvekili Şahin, Andırın ilçesinde temaslarda bulundu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Andırın ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Milletvekili Şahin, Andıran Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile Çiğşar Mahallesi'ndeki kiraz üreticileriyle bir araya gelerek ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, bölgede her sezon yaklaşık 10 bin ton kiraz üretimi gerçekleştirildiğini ve komisyoncular aracılığıyla üretilen ürünlerin yurt dışı dahil birçok yere gönderildiğini söyledi.

Söz konusu kirazın bir marka haline getirilmesi adına çalışmaları başlanıldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Burası etrafı yüksek dağlarla çevrili o kadar güzel bir doğası var ki gelip görmenizi tavsiye ederim. Burada 10 bin ton kiraz üretiliyor. Hasat mevsiminde günlük 3-4 tır Avrupa'ya gönderiliyor. Cennetten bir köşe halini almış sanki. Her taraf bembeyaz bütün kiraz ağaçları gelinliklerini giymiş durumda. Onun için söylüyorum kiraz çiçeğini görmek için Japonya'ya gitme gitmeye gerek yok. Belki girip internete Çiğşar Kirazı dediğinizde ufak bir araştırmayla ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ürünlerimiz başta İngiltere olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine gönderiliyor."