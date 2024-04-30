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        Kahramanmaraş'ta trafik denetimi yapıldı

        Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:12
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        Kahramanmaraş'ta trafik denetimi yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, kent genelinde radar hız denetimi yapıldı.

        Denetimler sırasında hız sınırını aşarak radara düşen, trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, durdurdukları sürücüleri aşırı süratten uzak durmaları ve trafik kurallarına uyması konusunda uyardı.

        Ayrıca denetimlerin farklı zamanlarda da devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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