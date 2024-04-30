Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 03:14 Güncelleme: 30.04.2024 - 03:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

        Kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 5 saat süren yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 28 itfaiye aracı, 65 personel, Orman Bölge Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kaski Genel Müdürlüğüne bağlı su tankerleri ile müdahale edildi.

        Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yetkililerden bilgi alarak, işletme sahipleri ile görüştü.

        Görgel, gazetecilere, yangın çıkan işletmenin büyük bir mobilya fabrikası olduğunu, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

        Fırat Görgel, "Küçük bir tarafta yangın devam ediyor. Tabii kimyasal maddelerin de olduğu bir fabrika olduğu için yangını kontrol altına almak kolay değil. Ama gerçekten arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu gece zor bir gece bizim için." diye konuştu.

        Yangın dışında Büyükşehir Belediyesine ait bir kum ocağında da kaza sonucu bir çalışanlarının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Görgel, yangında herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Yol çöktü içine düştü!
        Yol çöktü içine düştü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Manolya Apartmanı'na ilişkin davada ilk d...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Manolya Apartmanı'na ilişkin davada ilk d...
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'deki trafik kazasında ölen uzman çavuş, eşi ve çocuğu Kahramanmar...
        Balıkesir'deki trafik kazasında ölen uzman çavuş, eşi ve çocuğu Kahramanmar...