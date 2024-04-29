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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki katlı boş bir bina kendiliğinden çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:05
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
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        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki katlı boş bir bina kendiliğinden çöktü.

        ​​​​​​​ "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.

        AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatıldı. Polis ekipleri de binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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