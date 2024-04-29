Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.

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