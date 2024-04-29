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        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:56
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        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.

        Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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