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        Kum ocağında geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldü

        KAHRAMANMARAŞ'IN Türkoğlu ilçesinde kum ocağında geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi Remzi Taş (51) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:15
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        Kum ocağında geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldü
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        KAHRAMANMARAŞ’IN Türkoğlu ilçesinde kum ocağında geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi Remzi Taş (51) hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin ilçedeki kum ocağında meydana geldi. Süleyman D.’nin geri manevra yaptığı kamyon ocakta çalışan belediye işçilerinden Remzi Taş’a çarptı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine kum ocağına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Süleyman D. ise gözaltına alındı. Süleyman D., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Remzi Taş’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Çakallıhasanağa Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Taş’ın ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Remzi Taş, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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