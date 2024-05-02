Kahramanmaraş'ta hükümlüler geçen yıl 441 ton baharat paketledi

GÖKHAN ÇALI - Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulan baharat atölyesinde çalışan hükümlüler, geçen yıl 441 ton baharat paketledi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, tutuklu ile hükümlülerin meslek edinmesi ve mevcut mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında birçok atölye ve tesiste uygulama imkanı sunuyor.

Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu, çiftçilerden satın aldığı biber, nane, kekik gibi ürünleri çeşitli işlemlerin ardından infaz kurumu içerisinde kurulan değirmende öğütüyor ve baharat haline getiriyor.

Atölyede paketlenen toz biber, pul biber, karabiber, isot, nane, kimyon ve kekik, bir yandan işyurtları satış mağazaları aracılığıyla tüketicilerle buluşurken, diğer yandan cezaevleri mutfaklarında yerini alıyor. Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gürsel Beliye, AA muhabirine, İşyurtları Kurumu bünyesinde oluşturulan atölyelerde hükümlülerin hem meslek öğrendiğini hem de var olan mesleklerini geliştirdiğini anlattı. Yaklaşık 20 iş kolunda üretim yaptıklarını, hükümlülerin sigortalı çalıştığını dile getiren Beliye, "Üretilen ürünlerden kar payı alıyorlar ayrıca bu hükümlerden iaşe parası da alınmamaktadır. Baharat paketleme atölyesinde 3 personel ile 30 hükümlü görev yapıyor. Günlük ortalama 2 ton üretim yapılıyor." diye konuştu.

Üretilen baharatların başta ceza infaz kurumlarına, İşyurtları satış mağazalarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderildiğini anlatan Beliye, 2023 yılında 441 ton ürün üretip satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. - Kendi biberlerini üreterek maliyeti düşürecekler Ham maddenin daha ucuza mal edilmesi adına proje çalışmalarını ifade eden Beliye, arazi tahsisi için Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Proje gerçekleşirse 2024 yılı içerisinde kendi biberimizi kendimiz üreteceğiz, ürettiğimiz biberleri de atölyemizde işleyerek satışını gerçekleştireceğiz." dedi.