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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kentte geçen ay icra edilen 11 terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 1'i tutuklandı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:30
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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kentte geçen ay icra edilen 11 terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 1'i tutuklandı." dedi.

        Ünlüer, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesabından canlı yayınlanan "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

        Terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele ve seçim sonrası güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi veren Ünlüer, kent genelinde bir ayda 3 bin 318 asayiş olayının meydana geldiğini, 3 bin 110 zanlının yakalandığını ve 30 tabanca, 174 tüfek ele geçirildiğini ifade etti.

        Ünlüer, olay sayısı ve aydınlatma oranının yüzde 87,5 olduğunu belirterek, "İlimiz genelinde toplam 86 bin 351 düzenli göçmen bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığına yönelik ağustos ayında ilimizde 14 operasyon icra edilmiş, 20 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü tutuklanmıştır. Ayrıca 693 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmiştir." diye konuştu.

        Amaçlarının vatandaşın huzur ve güven içinde hayatını idame etmelerini sağlamak olduğunu aktaran Ünlüer, bu kapsamda devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını söyledi.

        Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilerini azaltma çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetleri de ayrıntıları ile paylaştı.

        Depremin ardından 1,5 yılın geride kaldığını hatırlatan Ünlüer, depremden sonra kentte 55 konteyner kent kurulduğunu bunun 52'sinin aktif hale getirildiğini şu anda ise 46 konteyner kentin oturuma açık olduğunu belirtti. Ünlüer, şunları kaydetti:

        "46 konteyner kentte, 21 bin 794 konteyner var. 19 bin 204'ünde 60 bin 235 vatandaşımız barınıyor. Kırsalda ise 16 bin 679 konteynerde 66 bin 716 vatandaşımız yaşıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında ise yüzde 91'lerdeyiz. Hasar tespit raporlarına karşı toplamda 6 bin 703 dava açıldı bunların 4 bin 166'sı sonuçlandı, yüzde 61'i aleyhimize, yüzde 38'i de lehimize sonuçlandı. Açılan davalara bakıldığında normal kabul etmek lazım. Çünkü 111 bin hasar tespit raporu düzenlemişiz bunun sadece 6 bin 700'ünün davalık olmasını normal kabul etmek lazım. Toplamda ağır ve orta hasarlı olarak 69 bin hak sahibimiz var. İş yerlerini de saydığımızda bu 80 bine dayanmaktadır. TOKİ kanalıyla il ve ilçe merkezlerinde şu ana kadar başlayan 26 bin 496 bağımsız birimin inşaatı şu anda devam ediyor. Bunun 15 bin 980'inin kurasını çekerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Her ay kuralar çekilmeye devam edecek. Yıl sonuna kadar 26 bin 496'sının büyük bölümünün kurası çekilmiş ve vatandaşımıza teslim edilmiş olacak."

        Ünlüer, şu ana kadar, kurası çekilen 15 bin 980 TOKİ konutunun 11 bin 410'unun AFAD'a teslim edildiğini söz konusu konutların 7 bin 808'inin anahtarlarının vatandaşa verildiğini, 2 bin 400 vatandaşın da konutuna yerleştiğini söyledi.

        Kırsal konutlarda da şu ana kadar 383 konutun AFAD'a devredildiğini dile getiren Ünlüer, bunlardan 360'ının vatandaşa tesliminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Vali Ünlüer, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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