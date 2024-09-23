GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bir kişiyi darbettikleri öne sürülen 2 kadın tutuklandı
Kahramanmaraş'ta bir kişiyi sopayla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta bir kişiyi sopayla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Andırın ilçesinde N.Y'nin darbedilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden videonun paylaşıldığı belirtildi.
Kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen N.Y'nin Andırın Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı dile getirilen açıklamada, "N.Y, kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G'den (17) şikayetçi olmuştur. Darbeden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Adliyeye getirilen S.G.ile M.G, çıkarıldıkları mahkemece, "silahla nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.