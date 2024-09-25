Kahramanmaraş'ta geçici barınma merkezinden çaldıkları kamu mallarını satan 4 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çaldıkları kamu mallarını sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çaldıkları kamu mallarını sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nden kamu mallarının çalınıp satıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemeleriyle birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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