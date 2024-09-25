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        Kahramanmaraş'ta geçici barınma merkezinden çaldıkları kamu mallarını satan 4 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çaldıkları kamu mallarını sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:30
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        Kahramanmaraş'ta geçici barınma merkezinden çaldıkları kamu mallarını satan 4 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çaldıkları kamu mallarını sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nden kamu mallarının çalınıp satıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemeleriyle birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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