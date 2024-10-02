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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:49
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde ağır hasar gören 2 bloktan oluşan 9 katlı apartmanlar iş makinesiyle yıkıldı.

        Hafriyatlar iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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