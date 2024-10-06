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        Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı yaya öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:22
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        Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        A.N. idaresindeki 46 AHN 203 plakalı motosiklet, Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve H.B. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        H.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Motosiklet sürücüsü A.N’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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