GÜNCELLEME - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davaya devam edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan sanık Davut Uçum, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Jetin dalış anının helikopterin düşme anına denk gelen bir dalış olduğunun tespit edildiğini aktaran Yavuz, askeri jetlerin geçtiği alanda etki mesafesinin 1 kilometre dikey, geriye doğru ise 10 kilometre etkisi olduğunu vurgulayarak, bu durumun saha içerisinde bulunan diğer hava araçlarını olumsuz etkilediğini ve helikopter gibi havada zor tutunan bir hava aracının uçuşunu da etkisiz hale getireceğinin bilinen bir husus olduğunu aktardı.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da olay günü ve saati bölgede hava hareketliliği olduğunu belirterek, önceki yapılan keşiflerde bölgede bulunan askeri jetlerin helikopterin bulunduğu alana daldığını, ardından radarlardan kaybolduğunu sonrasında ise ileriden daha yüksek bir hızla çıkış yaptığını savundu.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

Davanın cinayet mi, suikast mı yoksa bir kaza mı olduğunun halen netleşmediğini aktaran Bakan, CHP olarak başından beri süreci takip ettiklerini ifade etti.

Bakan, adaletin tecellisi ve hakikatin ortaya çıkması için kente geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Biz siyasal olarak aynı düşüncede hiçbir zaman olmadık Muhsin Yazıcıoğlu'yla ama Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, suikastı her neyse bu sis perdesinin aralanmasının Türkiye'nin faydasına olduğunu düşünüyoruz. Biz Gezi tutukluları için de adalet istiyoruz. Tayfun Kahraman için de adalet istiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi, sevenleri, yol arkadaşları için de adalet istiyoruz. Sinan Ateş için onun ailesi için, sevenleri için de adalet istiyoruz. Biz Türkiye'de nerede bir hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa, yargıda sürüncemede kalan bir dava varsa o davanın takipçisiyiz CHP olarak. Bugün de bunun için geldik. 15 yıl süren bir soruşturma olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde. Yani olayın olduğu tarihten bu yana ana soruşturma 15 yıldır açık. Ne dava açılıyor ne soruşturma bitiriliyor. Birbirinden bağımsız yargılamalar var. İşte olayın akabinde GPS cihazıyla ilgili ayrı, arama kurtarma çalışmalarıyla ayrı ama bir bütünlüklü olarak tüm bunların ilişkilendiren bir yargılama yok. Her nedense sanki bir el yukarıdan bir el bir yargılamada olmasın, bu sır perdesi aralanmasın, gerçekler ortaya çıkmasın istiyor."