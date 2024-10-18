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        Kahramanmaraş'ta yola harç döken sürücünün çalıştığı firmaya para cezası

        Kahramanmaraş'ta, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserini kullanan sürücünün bağlı olduğu firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:09
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        Kahramanmaraş'ta yola harç döken sürücünün çalıştığı firmaya para cezası
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        Kahramanmaraş'ta, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserini kullanan sürücünün bağlı olduğu firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bir beton mikserinin cadde üzerinde seyir halindeyken yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

        Olayın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi'nde meydana geldiğini belirleyen ekipler, beton mikserini işleten firmayı kısa sürede tespit etti.

        Zabıta ekiplerince, aracın bağlı olduğu firmaya ilgili kanun maddeleri uyarınca 106 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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