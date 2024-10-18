Kahramanmaraş'ta yola harç döken sürücünün çalıştığı firmaya para cezası

Zabıta ekiplerince, aracın bağlı olduğu firmaya ilgili kanun maddeleri uyarınca 106 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserini kullanan sürücünün bağlı olduğu firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

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