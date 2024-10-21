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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta polis araçlarını hizmete alım töreninde konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İşte bizim milletimize de bu yakışır. Allah sizden razı olsun. Peygamber Efendimiz Müslüman'ı şöyle tanımlıyor, 'Müslüman elinden ve dilinden emniyette bulunan kişidir.' Bak, emniyet kelimesi Müslüman'ın tanımında da geçiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:23 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:23
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta polis araçlarını hizmete alım töreninde konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İşte bizim milletimize de bu yakışır. Allah sizden razı olsun. Peygamber Efendimiz Müslüman'ı şöyle tanımlıyor, 'Müslüman elinden ve dilinden emniyette bulunan kişidir.' Bak, emniyet kelimesi Müslüman'ın tanımında da geçiyor." dedi.

        Kahramanmaraşlı iş insanlarının Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına yaptıkları bağışlarla alınan 63 aracın hizmete alım töreninde konuşan Erbaş, Emniyet'e destek olmak adına gerçekleştirilen çalışmanın örnek olması gerektiğini vurguladı.

        Yapılan faaliyetin birlik ve dayanışma örneği gösterdiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

        "İşte bizim milletimize de bu yakışır. Allah sizden razı olsun. Peygamber Efendimiz Müslüman'ı şöyle tanımlıyor, 'Müslüman elinden ve dilinden emniyette bulunan kişidir.' Bak emniyet kelimesi Müslüman'ın tanımında da geçiyor. Peygamber Efendimizin ümmeti olarak emin kimseler olmalıyız. Bunu da emniyet sağlıyor. İmam-ı Gazali diye büyük bir alimimiz var. Hepinizce malumdur. O diyor ki, kötülüklerin önlenmesi üç yolla olur. Bunlardan birincisi vicdani müeyyide, ikincisi kanuni müeyyide, üçüncüsü uhrevi müeyyide. Yani vicdanları eğitmemiz lazım. Bütün okullarımızda, eğitimlerimizde mutlaka emin bir şahıs, emin bir mümin, zaten mümin ve emin olunan kimse demektir. İşte o emniyetin bütün vatandaşlar arasında sağlanması için vicdanların eğitilmesi lazım. Bu yetmez kanuni müeyyide gerekiyor."

        Cezaların caydırıcı olmasına önem verilmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, insanların, yaptıkları faaliyetlerin hem bu dünyada hem de ahirette karşılılığını bulacağını iyi öğrenmesi gerektiğini aktardı.

        Vali Mükerrem Ünlüer de Kahramanmaraş'ın, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu zaman neler yapabileceğinin herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

        Düzenlenen etkinlikle bunun en somut örneğinin yaşandığına işaret eden Ünlüer, kampanyayı başlattıklarında hedeflerinin kentin plaka kodu olan 46'yı bulmak olduğunu ancak Kahramanmaraşlıların 46'da durmayıp 63'e kadar devam ettiğini ifade etti.

        Ünlüer, "İçişleri Bakanımız da buna duyarsız kalmadı. Biraz da bize deprem bölgesi olduğu için toleranslı davrandı. O da daha fazla aracı göndererek Emniyet'imize güç ve kuvvet verdi. Bundan sonra Emniyet'imizden gerek trafik olarak gerek asayiş olarak daha fazla gönüllü olmasını istiyoruz. Gece, gündüz her yerde yani vatandaşımız diyecek ki poliste bir değişiklik oldu." şeklinde konuştu.

        Vali Ünlüer, Kahramanmaraş'ta iş dünyasının büyük hasar almasına rağmen geri durmadığını ve ihtiyaç halinde devletinin yanında durduğunu sözlerine ekledi.

        İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İş İnsanı Mehmet Hanefi Öksüz'ün de konuştuğu törende, emeği geçen iş insanlarına plaket takdimi gerçekleştirildi.

        Ekipler, kurdele kesiminin ardından hizmete sunulan araçlarla şehir turu attı.

        Etkinliğe, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Katar Hayır Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Fahri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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