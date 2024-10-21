Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta mezuniyet törenine katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 85 bin kadar öğrencinin yatılı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gördüğünü, her yıl 15 bine yakın mezunun icazetname aldığını söyledi.

Erbaş, beraberinde Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Katar Hayır Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Fahri ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kuran'ı Anlama ve İslami İlimler Eğitimi'ni tamamlayan öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kuran'ı Kerim'i anlamanın ve ona göre yaşamanın önemli olduğuna işaret etti.

Çocukların, gençlerin Kur'an'ı ezberlediğini, Diyanet olarak manaya da vakıf olunması için Kur'an'ı anlama programı başlattıklarını dile getiren Erbaş, şöyle konuştu: "Kur'an bizim hayatımızın rehberi. İnsanlığı, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartan kitap değil mi Kur'an-ı Kerim? Karanlıklardan aydınlığa çıkmak için önce Kur'an'ı anlamamız gerekir ve ona göre yaşamamız gerekir. Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da, Erzurum'da, Konya'da ülkemizin farklı yerlerinde 4 yıl önce başlatmış olduğumuz Kur'an'ı Anlama İslami İlimler Programları'nın artık icazet merasimlerini yapıyoruz. 85 bin kadar öğrencimiz yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi almakta. Her yıl 15 bine yakın mezunumuz hafızlık Kur'an kurslarımızdan icazetname alıyor. Cenab-ı Hak, hafızlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor. Hafızlarımız, Allah'ın en büyük mucizesini zihnine, gönlüne yerleştiriyor ve bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar muhafazasını sağlıyor. Hafızlarımız geleceğin alimleri olacak inşallah. Onlardan hiçbir zaman desteğimizi çekmeyeceğiz."