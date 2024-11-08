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        Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin ölümüne ilişkin yakalanan zanlılar adliyede

        Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürülerek cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:18
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        Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin ölümüne ilişkin yakalanan zanlılar adliyede
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        Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürülerek cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen kardeşi Fatma Alıç'ın 2005'te kaybolması ardından yapılan çalışmayla cesetlerinin dün Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Gazetecilerin hastane girişinde "Pişman mısınız?" sorusuna şüphelilerden M.D, "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Bugüne kadar korktuğum için teslim olmadım. İkisini de ben öldürdüm" cevabını verdi.

        - Olay

        İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, ekipler, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapmış, kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulmuştu.

        Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla ilk etapta B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D'yi, ardından B.Y'nin dini nikahlı eşi Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.Y'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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