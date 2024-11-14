GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.
Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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