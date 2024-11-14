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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:03
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.

        Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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