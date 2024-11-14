GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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