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        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası yedi güzel adam sempozyumu" başladı

        Kahramanmaraş'ta Cihannüma Derneği'nce düzenlenen "Uluslararası yedi güzel adam sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:19
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        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası yedi güzel adam sempozyumu" başladı
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        Kahramanmaraş'ta Cihannüma Derneği'nce düzenlenen "Uluslararası yedi güzel adam sempozyumu" başladı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Üniversitesi ile Onikişubat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve 16 Kasım'da sona erecek sempozyumda Yedi Güzel Adam'ın edebiyat dünyasına katkıları bilimsel yönden incelenecek.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, programın açılışında yaptığı konuşmada, Yedi Güzel Adam'ın edebiyat dünyasına katkılarının bilimsel yönden araştırılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

        Kültür ve sanatın, toplumsal dayanıklılığı artırmada, insanlara umut aşılamada ve toplulukları bir araya getirmede büyük bir güç olduğuna yürekten inandığını dile getiren Ünlüer, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremleri sonrası ilimizde toparlanma süreci hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu sempozyumun Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel yönden de ayağa kalkmasına katkı sunacağına inanıyorum. İşte bu noktada, ‘Yedi Güzel Adam’ olarak bilinen, şehrimizin yetiştirdiği büyük edebi şahsiyetlerin mirası bizim için büyük bir ilham kaynağıdır. Onların eserleri, zor zamanlarda insan ruhunun nasıl dirildiğini, dayanışmanın ve umudun nasıl yeşerdiğini en güzel şekilde anlatır. Her biri, yalnızca birer yazar ve şair değil, aynı zamanda dayanışma, sevgi ve azmin timsalidir. Bu yüzden, onların hatırasını yaşatmak ve eserlerinin derinliklerine inmek, bize daha güçlü bir geleceğin temellerini atmamız için rehberlik edecektir."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de sempozyumun, Kahramanmaraş'ın edebiyat dünyasındaki yerini taçlandıracağını, zengin düşünce hayatı ve kültürel mirasını ön plana çıkaracağını belirtti.

        Şiirinin iyileştirici gücüne inandıklarını ve kenti kültürel anlamda da kalındırmayı hedeflediklerini belirten Görgel, "Şiir ve edebiyatın günlük hayatta iç içe yaşandığı Kahramanmaraş’ımız yaşamış olduğumuz bu güçlüklere rağmen inşallah UNESCO edebiyat şehrine adayı olarak dünya markası yolunda ayrıca ilerliyor." dedi.

        Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise sempozyum boyunca Yedi Güzel Adam'ın edebi yönleri, eserleri ve mesajlarının pek çok yönüyle değerlendirileceğini ifade etti.

        Yorulmaz, şöyle konuştu:

        "Yedi Güzel Adam, bu dünyada yaşamış ama bu dünyayı yaşamamışlardır. Fikir ve düşünceleriyle çağlar ötesine mesaj vermekteler. Yaşadıkları dönemden günümüze baktığımızda ümmetin Kudüs davası hala çözüme kavuşmuş değil. Bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım uygulanıyor. Bu kapıyı kıracak olan sevgidir. Müslümanlar birbirini Yedi Güzel Adam gibi sevdiğinde, onlar gibi dost olduklarında birlikte güçlenecek ve büyüyecek. İşte o zaman adalet temelinde yeni bir dünya kurulacak gelecek yüzyıllar Türkiye yüzyılı olacaktır. İşte o zaman tüm zulüm kapıları kırılacak ve Filistin özgürlüğüne, dünya barış ve huzur iklimine kavuşacaktır."

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanifi Toptaş da selamlama konuşması yaptı.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, akademisyenler, öğrenciler ile ilgililer katıldı.

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