Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
U.K. (23) yönetimindeki 38 AJR 034 plakalı otomobil, Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkisinde M.K. (58) idaresindeki 46 BJ 611 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.T. (18), C.P. (19) ve M.R.F. (16) yaralandı.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
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