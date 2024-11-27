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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:49
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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        U.K. (23) yönetimindeki 38 AJR 034 plakalı otomobil, Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkisinde M.K. (58) idaresindeki 46 BJ 611 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.T. (18), C.P. (19) ve M.R.F. (16) yaralandı.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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