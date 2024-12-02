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        Kahramanmaraş'ta, özel bireylere yönelik etkinlik yapıldı

        Kahramanmaraş'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:29
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        Kahramanmaraş'ta, özel bireylere yönelik etkinlik yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" temasıyla Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda, engelli bireylerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli spor kulüplerinin sporcuları ve engelli bireyler bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte, belediye olarak özel gereksinimli vatandaşlar için engelsiz Kahramanmaraş hedefiyle çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        Yaşlı ve engeli bireylere yönelik hizmetlerden bahseden Görgel, engelsiz şehirler hedefinde Kahramanmaraş'ı Türkiye'ye örnek bir seviyeye çıkaracak yeni çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

        Görgel, 50 milyon lira yatırımla engelsiz yaşam merkezimizi tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "İçerisinde çeşitli atölyeler ve destek faaliyetlerinin yürütüleceği tesisimiz tam erişilebilirlik belgeli. Bu tesiste ayrıca medikal malzeme tamir atölyemiz var. Bu atölyede şehrimizdeki engelli bireylerimizin araçlarını, teknik ekipmanlarını tamir ve bakımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Engelli Destek Merkezi'ni kurduk. Bu merkezimiz ile engelli bireylerin istihdamını artırmaya katkı sağlamak istiyoruz. Engelsiz sanat atölyeleri başlattık. Özel eğitim okullarımıza materyal desteği sağlıyoruz. İşitme engelli annelerimiz için titreşimli bebek telsizleri, kumandalı hasta yatakları gibi medikal malzemeleri gibi birçok ihtiyacı duyulan hizmetleri hemşerilerimize ulaştıracağız."

        Görgel, "Kahramanmaraş'ı şehircilikte, ulaşımda, tarımda, sanayide, eğitimde, sporda ve sosyal belediyecilikte en iyi konuma birlikte taşıyacağız inşallah. Şehrimize sağladığını farkındalık için sizlere minnettarız. Engelsiz Kahramanmaraş'ı birlikte inşa edeceğiz inşallah." diye konuştu.

        Etkinliğe, Vali Vekili Muhammed Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Delibalta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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