Kahramanmaraş'ta, özel bireylere yönelik etkinlik yapıldı

Kahramanmaraş'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" temasıyla Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda, engelli bireylerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli spor kulüplerinin sporcuları ve engelli bireyler bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte, belediye olarak özel gereksinimli vatandaşlar için engelsiz Kahramanmaraş hedefiyle çalışma yürüttüklerini bildirdi. Yaşlı ve engeli bireylere yönelik hizmetlerden bahseden Görgel, engelsiz şehirler hedefinde Kahramanmaraş'ı Türkiye'ye örnek bir seviyeye çıkaracak yeni çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Görgel, 50 milyon lira yatırımla engelsiz yaşam merkezimizi tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti: "İçerisinde çeşitli atölyeler ve destek faaliyetlerinin yürütüleceği tesisimiz tam erişilebilirlik belgeli. Bu tesiste ayrıca medikal malzeme tamir atölyemiz var. Bu atölyede şehrimizdeki engelli bireylerimizin araçlarını, teknik ekipmanlarını tamir ve bakımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Engelli Destek Merkezi'ni kurduk. Bu merkezimiz ile engelli bireylerin istihdamını artırmaya katkı sağlamak istiyoruz. Engelsiz sanat atölyeleri başlattık. Özel eğitim okullarımıza materyal desteği sağlıyoruz. İşitme engelli annelerimiz için titreşimli bebek telsizleri, kumandalı hasta yatakları gibi medikal malzemeleri gibi birçok ihtiyacı duyulan hizmetleri hemşerilerimize ulaştıracağız."