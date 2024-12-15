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        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı

        Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:33
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        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı
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        Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar meydana gelen tünel 28 Ağustos'ta trafiğe kapatılarak 30 metrelik bölümde iyileştirme ve onarım kapsamında çalışmalar başlatılmıştı.

        Tünelin Göksun istikametindeki tüpü, 7 Kasım'da trafiğe açılmıştı. Bakım çalışmaları nedeniyle trafik Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından veriliyordu.

        Tünelde Kahramanmaraş istikametindeki çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak çift taraflı trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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