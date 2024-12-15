Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı
Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.
Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar meydana gelen tünel 28 Ağustos'ta trafiğe kapatılarak 30 metrelik bölümde iyileştirme ve onarım kapsamında çalışmalar başlatılmıştı.
Tünelin Göksun istikametindeki tüpü, 7 Kasım'da trafiğe açılmıştı. Bakım çalışmaları nedeniyle trafik Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından veriliyordu.
Tünelde Kahramanmaraş istikametindeki çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak çift taraflı trafiğe açıldı.
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