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        Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin davaya devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde Ebrar Sitesi D Blok'un yıkılması sonucu 103 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:31 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:31
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        Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin davaya devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde Ebrar Sitesi D Blok'un yıkılması sonucu 103 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka suçtan tutuklu sanık Atilla Öz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık Tepebaşı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beyanların resmi dayanağının olmadığını söyledi.

        Tepebaşı, şu ifadeleri kullandı:

        "İnşaatın yapımı başından sonuna belediye tarafından denetlenmiştir. Müteahhit olarak suçlanmaktayım ancak bunu kabul etmiyorum. Ben öğretmenim, devlet yasasına göre müteahhit olmam imkansızdır. Müteahhitlik ve yöneticilik arasında büyük farklılıklar vardır. Ben de uzun süredir o yapılarda oturdum. Benim inşaata karşı hiçbir kusurum ve kar amacım yoktur. Ben torunlarımla ilgilenmek istiyorum. Beraatimi istiyorum."

        Atilla Öz de Ebrar Sitesi D Blok'un yıkılmasıyla ilgisinin ve olayda sorumluluğunun olmadığını savundu.

        Öz, hiçbir toplantıya katılmadığını, inşaatla ilgili malzeme almadığını ve ustalarla anlaşmadığını belirterek, duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, savunmaları alınan sanıklardan Öz'ün duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

        Heyet, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Nisan 2025'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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