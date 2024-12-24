Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da geçici çarşılar inşa ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesinde depremden etkilenen esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için geçici çarşılar oluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneşli ve Kocasinan Esnaf Çarşıları adıyla kurulan alanlarda toplam 155 konteyner iş yerinin yapımı devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak esnafın hizmetine sunulması hedefleniyor.

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da, rezerv alanlarda kalan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla başlatılan geçici çarşı projesi, Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli çalışmaları arasında yer alıyor. - Altyapı ve üstyapı çalışmaları Geçici çarşıların kurulumunda KASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordineli bir şekilde çalışıyor.