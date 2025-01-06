Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Yedikuyular Kayak Merkezi 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez dün sezon açılışını yapan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedikuyular Kayak Merkezi 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez dün sezon açılışını yapan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

        Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan ve kış turizminde bölgenin ilk tercihleri arasında yerini alan merkezin yüksek bölgelerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi, Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerden gelenlerle 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı.

        Jandarma ekipleri, tamamen karla kaplanan kayak merkezine giden sürücüleri zincir takmaları, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu yollarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Yedikuyular Kayak Merkezi, depremlerden sonra ilk kez sezonu açacak
        Yedikuyular Kayak Merkezi, depremlerden sonra ilk kez sezonu açacak
        Kahramanmaraş'ta şehir içi trafiği rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor
        Kahramanmaraş'ta şehir içi trafiği rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanına ilişki...
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanına ilişki...
        Kahramanmaraş'ta kalp kapağı anjiyo yöntemiyle değiştirilen kadın sağlığına...
        Kahramanmaraş'ta kalp kapağı anjiyo yöntemiyle değiştirilen kadın sağlığına...
        Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu
        Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu