Yedikuyular Kayak Merkezi 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez dün sezon açılışını yapan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:49 facebook

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