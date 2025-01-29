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        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:26
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        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan K.B. ve kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan U.D'yi (34) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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