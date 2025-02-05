AFAD personelleri depremin merkez üssünde yaşadıklarını unutamıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışan depremzede AFAD personelleri, o günleri unutamıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yakalanan AFAD personelleri, yaşadıkları zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştı.

Depremin ilk anından itibaren ailelerinden, evlerinden ayrılarak enkaz başına geçen AFAD personelleri, zorlu koşullara rağmen insanlara umut olabilmek için canla başla çalıştı. O günlerde birçok AFAD personeli, kişisel acılarını bir kenara bırakıp görevlerine odaklandı.

AFAD personeli Mehmet Ali Göçer, AA muhabirine, deprem de 20 akrabasını kaybettiğini, ilk gün iletişim hatları çalışmadığı için telefonla kimseye ulaşamadığını söyledi.

Gece büyük bir sarsıntı ve gürültüyle uyandıklarını anlatan Göçer, "AFAD'a geldim. Sonra arkadaşlarımı gördüm. Benim öldüğümü düşündükleri için beni tanımadılar. Sonra oturduk, dedim 'ben hazırım ben göreve gidebilirim.' Akşamına göreve gittim. Enkaz başında işe odaklanıyorsun, duygusallığı bırakıyorsun. Bu şekilde sabaha kadar çalıştık. Yine ertesi gün geldik. İki saat dinlenmeyle tekrardan sahaya çıkıyorduk." dedi.

Muhammet Serhat Demirci de depremden 6 ay önce Kahramanmaraş AFAD'ta göreve başladığını belirtti.

Tüm akrabalarının Hatay'da yaşadığını ve onların güvende olup olmadığını öğrendikten sonra tamamen işine odaklandığını belirten Demirci şöyle konuştu:

"Ben, Ebrar Siteleri'nde çalıştım. Öğle vakti yaşanan ikinci Elbistan depremine yine Ebrar Siteleri'nde enkaz üstünde çalışma yaparken yakalandım ve birçok arkadaşımda o bölgedeydi. İnanın, artık saatleri, günleri unuttuk, hangi gündeyiz, hangi saatteyiz hiç hatırlamıyorum bile. En son saat kaçta dinlendiğimi bile hatırlamıyorum. Tabi, bizim en büyük mutluluğumuz da enkazlardan canlı çıkarmanın verdiği o umuttu. Orda, her çıkardığımız canlıda bizim umutlarımız yeniden yeşerdi."