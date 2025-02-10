Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi

Etkinlik kapsamında, Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta aşr-ı şerifler, kasideler ve ilahiler okudu. İstanbul Barbaros Hayrettin Camii İmamı Alpcan Çelik de Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programda, Mehmet Ercan şiir dinletisi sundu, araştırmacı yazar Tufan Gündüz ise "Sönmez bu ocak" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla "Kadın Oradaydı" fotoğraf sergisi açıldı, "Sönmez bu Ocak" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.