Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla "Kadın Oradaydı" fotoğraf sergisi açıldı, "Sönmez bu Ocak" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 21:09 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla "Kadın Oradaydı" fotoğraf sergisi açıldı, "Sönmez bu Ocak" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesince, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Milli Mücadele kahramanlarından Senem Ayşe'nin adını taşıyan "Kadın Oradaydı" fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Programda, Mehmet Ercan şiir dinletisi sundu, araştırmacı yazar Tufan Gündüz ise "Sönmez bu ocak" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

        Etkinlik kapsamında, Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta aşr-ı şerifler, kasideler ve ilahiler okudu. İstanbul Barbaros Hayrettin Camii İmamı Alpcan Çelik de Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

        Şehrin kurtuluş ruhunu yansıtan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta çobanı darbeden 2 kız kardeş savcılığın itirazı üzerine tu...
        Kahramanmaraş'ta çobanı darbeden 2 kız kardeş savcılığın itirazı üzerine tu...
        'Alay ediyorlar' diye, 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler
        'Alay ediyorlar' diye, 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler
        Kahramanmaraş'ta "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği" düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği" düzenlendi
        Depremde yaşamını yitiren Muhammed Emin'in ailesi İtalyan futbolcu Zaniolo'...
        Depremde yaşamını yitiren Muhammed Emin'in ailesi İtalyan futbolcu Zaniolo'...
        Nadir görülen "ana damar çıkması" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlığı...
        Nadir görülen "ana damar çıkması" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlığı...
        Çobanı sopayla dövüp cep telefonuyla kaydeden kız kardeşlere ilk duruşmada...
        Çobanı sopayla dövüp cep telefonuyla kaydeden kız kardeşlere ilk duruşmada...