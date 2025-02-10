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        Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:43 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:43
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        Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Ökkeş.Y. (43) idaresindeki 46 TB 304 plakalı traktör, Büyükimalı Mahallesi'ndeki yayla yolunda uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ökkeş.Y'nin hayatını kaybettiği belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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