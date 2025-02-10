Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ökkeş.Y. (43) idaresindeki 46 TB 304 plakalı traktör, Büyükimalı Mahallesi'ndeki yayla yolunda uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ökkeş.Y'nin hayatını kaybettiği belirledi.
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