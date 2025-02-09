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        Nadir görülen "ana damar çıkması" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta doğuştan gelen ve ölümcül olan ana koroner arter anomalisi (damar çıkması) hastalığı tespit edilen 66 yaşındaki İsmail Kozlu, kalp damarının yerine getirilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:32
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        Nadir görülen "ana damar çıkması" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
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        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta doğuştan gelen ve ölümcül olan ana koroner arter anomalisi (damar çıkması) hastalığı tespit edilen 66 yaşındaki İsmail Kozlu, kalp damarının yerine getirilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kahramanmaraş'ta yaşayan Kozlu, şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        KSÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibince yapılan tetkiklerde, Kozlu'nun kalbindeki damarın normalde olması gereken yerden 15 milim kaydığı tespit edildi.

        Eroğlu ve ekibi tarafından ameliyata alınan Kozlu'nun koroner damarının çıkış yolu değiştirildi, ana damarı ise olması gereken yere getirildi.

        Yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alınan Kozlu, 4 günlük gözlemin ardından taburcu eldildi.

        Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, AA muhabirine, Kozlu'nun kalbinde tıpta çok nadir görülen ölümcül ana damarı çıkış anomalisi tespit ettiklerini söyledi.

        Söz konusu hastalığın doğuştan geldiğini ve hastanın başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştuğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Hastamız nefes darlığı göğüs ağrısı şikayetiyle üniversite hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde çok nadir görülen ölümcül ana koroner arter anomalisi tespit edildi. Bu malign (kötü huylu) olan tipiydi. Oldukça nadir görülen ve cerrahisi oldukça riskli bir operasyondu. Çok şükür İsmail Bey bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadan gelmiş fakat ara ara çabuk yorulma ve göğüs ağrısı oluyormuş. Ameliyatta hem koroner damarın çıkış yolunun yerini değiştirdik hem de hastanın damarı normalde olması gereken yere getirildi."

        İsmail Kozlu da yıllarca nefes almakta zorluk çektiğini belirterek, hastalığı ilk duyduğunda çok şaşırdığını ve hiç bilmediğini ifade etti.

        Cerrahi müdahalenin ardından rahatladığını anlatan Kozlu, ameliyat öncesi halsizlik ve yorgunluğu üst seviyelerde hissettiğini, sabahları güneşe çıkamadığını söyledi.

        Ankara, İstanbul gibi birçok büyükşehirde tedavi olduğunu ancak hastalığına bir türlü teşhis konulamadığını belirten Kozlu, "En son buraya geldim ve yapılan tetkiklerin ardından nadir görülen bir rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Erdinç hocamın yönlendirmesiyle başarılı bir ameliyat geçirdim ve sağlığıma kavuştum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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