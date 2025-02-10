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        Kahramanmaraş'ta çobanı darbeden 2 kız kardeş savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çobanı sopayla darbeden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kız kardeş, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:26
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        Kahramanmaraş'ta çobanı darbeden 2 kız kardeş savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta çobanı sopayla darbeden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kız kardeş, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

        Andırın ilçesinde çoban Nail Y'yi 23 Eylül 2024'te darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. hakkındaki karara Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

        Andırın Asliye Ceza Mahkemesinde resen yapılan duruşmada, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmedilerek sanıkların tutuklanmalarına karar verildi.

        23 Eylül 2024'te kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen Nail Y'nin şikayeti üzerine Melek G. ve S.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Andırın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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