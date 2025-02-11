"Çat kapı" girdikleri sınıflarda öğrencilere Milli Mücadele'nin önemini anlatıyorlar

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kent genelindeki eğitim kurumlarını ziyaret eden tiyatro oyuncuları, "çat kapı" girdikleri sınıflarda Milli Mücadele'yi canlandırıyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente davet edilen Konya Çat Kapı Fikir & Sanat Tiyatro Ekibi oyuncuları, öğrencilere, dönemin kıyafetleriyle Kurtuluş Savaşı ve kentin Milli Mücadele'sine ilişkin gösteri sunuyor.

Tiyatro ekipleri, 30'dan fazla ilkokula "çat kapı" ziyaretlerde bulunarak, 3 binden fazla öğrenci için Milli Mücadele'yi canlandırdı.

- Tiyatro ekipleri okul okul dolaşıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, tiyatro etkinlikleriyle, öğrencilere tarih bilincinin daha etkili aktarıldığını söyledi.

Kentteki tüm öğrencilere ulaşmak istediklerini, bu doğrultuda tiyatro ekiplerinin okul okul dolaştığını anlatan Görgel, şöyle konuştu:

"Ecdadımızdan bize kalan bu mirası bizlerden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize Milli Mücadele sürecini en etkili yolla anlatmak için çat kapı tiyatro oyunu sahneledik. Şu anda binlerce gencimize ulaştık ve bu şehrin, bu ülkenin damarlarında olan kahramanlık ruhunu öğrencilerimize aktarmaya çalıştık. Belediye olarak yaptığımız tüm programları, gelecek nesillerimize aktarmak ve onların da geleceğe aktarmasını sağlamak adına gerçekleştiriyoruz. Eğitimler sonunda bir çocuğumuzun tarih bilincine pozitif katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize."

AKEDAŞ İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz da 12 Şubat kurtuluş etkinleri kapsamında Kahramanmaraş'ta ayrı bir heyecan yaşandığını belirtti.

Okul olarak 12 Şubat ve Milli Mücadele süreciyle ilgili öğrencilerde farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Yorulmaz, "Öğrencilerimiz Milli Mücadele kahramanlarını öğrenerek yetişiyor. Sınıfların bulunduğu bir koridora '12 Şubat Sokağı' ve sınıf şubelerimize de Milli Mücadele kahramanlarının adını verdik." dedi.

Yorulmaz, tiyatro oyunuyla Milli Mücadele sürecinin anlatılmasının öğrencilerde daha kalıcı etki bıraktığını kaydetti.