        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:47
        Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

        F.A'nın kullandığı 46 H 0009 plakalı özel halk otobüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda B.D. idaresindeki 65 AL 784 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 15 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

