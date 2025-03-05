Kahramanmaraş'ta konteyner kentte sosyal donatı alanlarının açılışı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Türk Kızılay ve Kore Kızılhaç ortaklığında konteyner kentte kurulan sosyal donatı alanlarının açılışı gerçekleştirildi.

İki ülkenin yardım kuruluşu tarafından Türkiye-Kore Dostluk Köyü Konteyner Kent içinde kreş, toplumsal hizmet merkezi, kütüphane, komşuluk merkezi, cami, cemevi ve oyun alanları kuruldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kore arasında dostluğunun geçmişe dayandığını ve konteyner kentte depremzede vatandaşlar için yapılan sosyal donatı alanlarının kardeşlik duygularının somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen projelerle dayanışma ve kardeşlik köprüsünün güçlendirildiğine değinen Ünlüer, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Kore arasındaki dostluk tarih boyunca sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, Kore savaşında omuz omuza mücadele eden iki milletin ortak geçmişine dayanmaktadır. Bugün de bu dayanışma ruhu böylesine anlamlı projelerle devam etmektedir. Afetlerin yarattık yarattığı zorlukları aşmak ve toplumumuzun yeniden ayağa kalkmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimizin ilgili kurumları sivil toplum kuruluşlarız ve uluslararası dostlarımızın desteğiyle bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. En büyük temennimiz vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleridir."

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Jeong Yeondoo da 2 yıl önce meydana gelen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye'de değil Kore'de de büyük bir şok etkisi oluşturduğunu, unutulmayacak bir gün olarak hafızalara kazındığını hatırlattı.

Depremin ardından Kore'de tüm kurum ve kuruluşların yardım için seferber olduklarını ifade eden Yeondoo, şunları söyledi:

"Türkiye’nin başına gelen felaketi duyar duymaz Kore’de sadece hükümet, kurum ve kuruluşlar değil herkesin insanlar bir araya gelip Türkiye’ye yardım etmek için tek yürek oldu. Kore halkının Türkiye’yi desteklemek için harekete geçmesinin nedenin 75 yıl önce Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği sıcak sevgiyi Korelilerin hala unutmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.Kore Kızılhaç ve Türkiye Kızılay’ı ve Türkiye Hükümeti’nin işbirliğiyle inşa edilen Kore-Türkiye Dostluk Köyünün depremden etkileyen insanların hızlı bir şekilde günlük hayatlarına geri dönmelerine yardımcı olmasını yürekten takdir ediyorum. Geçen 2 yıl içinde Türkiye Devleti ve milleti uluslararası topluma güçlü bir yeniden yapılanma kararlılığı ve normalleşme gücü göstermiştir."