Depremde 72 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi H Blok'a ilişkin davada karar çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 72 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılması dolayısıyla binanın müteahhitleri Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar H.N. ve N.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Atilla Öz, suçsuz olduğunu, yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Öz, "Binayla ilgili benim bir ilgim yok, toplantılara katılmadım, hiçbir yerde imzam da yoktur bu nedenle beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tevfik Tepebaşı da suçsuz olduğunu, Ebrar Sitesi H Blok'un yapım süreciyle veya müteahhitliği ile alakalı herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.