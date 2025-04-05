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        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukatlar anı köşesinde yaşatılıyor

        –GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden avukatlar, Kahramanmaraş Barosu tarafından oluşturulan anı köşesinde yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:06
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        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukatlar anı köşesinde yaşatılıyor
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        –GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden avukatlar, Kahramanmaraş Barosu tarafından oluşturulan anı köşesinde yaşatılıyor.

        Baro binasının girişinde oluşturulan anı köşesinde, vefat eden avukatların fotoğrafları ve isimleri yer alıyor.

        Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır, AA muhabirine, depremlerde yaşamını yitiren meslektaşlarının anısını yaşatmak için baroda anı köşesi oluşturduklarını anlattı.

        Depremlerde 40'a yakın avukatın hayatını kaybettiğini ifade eden Kır, adalet arayışına destek olmak amacıyla açılan davaların takipçisi olduklarını söyledi.

        Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının aileleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Kır, şöyle konuştu:

        "Meslektaşlarımızın resimleri burada var, diğer yandan da 9 ilde vefat eden meslektaşlarımızın isimlerini de biz buraya yazdık onları unutmamak, onların her zaman kalbimizde yeri olduğunu belirtmek adına. 6 Şubat depremlerinde 40'a yakın meslektaşımız vefat etti. Bu süreçle ilgili olarak mahkemelerde davalar açıldı ve yargılamalar devam etmekte. Kahramanmaraş Barosu olarak, meslektaşlarımızın vefat ettiği dosyalarla alakalı duruşmaları takip ediyoruz."

        Kır, şu an için karara bağlanan bir dosya olmadığını ancak bazı davaların yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

        Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının hukuk mücadelesinin sürdüğünü vurgulayan Kır, "Özellikle belirtmek istiyorum ki biz bu süreçte vefat eden meslektaşlarımızın aileleriyle görüştüğümüzde onların tek beklentisi adaletin sağlanması. Burada ihmali olan her kim varsa, kimse olursa olsun, bu ihmaller üzerinden gereken cezaların verilmesini istiyorlar. Biz de bu anlamda da Kahramanmaraş Barosu olarak elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Avukat karı kocanın hayalleri yarım kaldı

        Kahramanmaraş depremlerinde en fazla can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Ezgi Apartmanı'nda avukat oğlu ile gelinini ve altı aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu da çocuklarının hayallerinin yarım kaldığını kaydetti.

        Avukat oğluyla yaşadığı anıları unutamadığını anlatan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

        "Kahramanmaraş depreminde iki avukat evladımı kaybettim. Eğer o gece deprem olmasaydı, çocuklarım avukatlık ofislerini tutmuşlardı ve pazartesi günü mobilya bakmaya gideceklerdi. Oğlum çok heyecanlıydı ve benimle birçok şeyi paylaşırdı. 'Anne ofis için mobilya bakmaya gittiğimizde sana da fotoğraf atarım, sen de mobilyayı seçmeme yardımcı olursun.' demişti ama o gece deprem oldu ve ben çocuklarımı kaybettim. Oğlumu, gelinimi ve 6 aylık torunum Asude'yi kaybettim."

        - "Bir avukat tabelası görsem yüreğim cız ediyor"

        Depremin üzerinden iki yıl geçtiğini ancak acısının hiç dinmediğini belirten Göksu, "Ne zaman dışarıya çıksam bir avukat tabelası görsem yüreğim cız ediyor. Çocuklarımı çok özledim. Mesleki hayalleri vardı benim yavrularımın. Şimdi onların mahkemelerine katılıyorum. Onların hatıralarıyla her duruşmaya katılmaya çalışıyorum. İki yıl oldu, iki yıldan bu yana adalet bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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