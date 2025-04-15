Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

SİNAN DORUK - Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde mart ayında düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan Tunahan Tatoğlu, hazırlıklarına memleketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda çalışan 21 yaşındaki sporcu, Mısır'da 6-16 Kasım'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesini hedefliyor.

Tunahan Tatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora yöneldiğini söyledi.

Kısa bir zamanda Türkiye'de bazı organizasyonlarda derece elde ettiğini belirten Tunahan, "Kısa sürede derece elde etmem beni daha çok motive etti ve ardından 3 ay sonra düzenlenen Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Antrenmanlarıma devam ettim, birkaç defa milli takım barajlarını geçtim. Son olarak Avrupa Şampiyonu oldum." dedi.