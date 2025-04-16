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        Kahramanmaraş'ta üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:58
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        Kahramanmaraş'ta üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        M.E.P. idaresindeki 46 ADG 953 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Küme Evler mevkisinde karşı şeride geçerek, sürüş eğitimi alan Ş.S. yönetimindeki 46 LB 840 ile E.A'nın kullandığı 46 AHC 348 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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