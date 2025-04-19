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        Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 02:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 02:19
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        Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ö.T. yönetimindeki 46 LB 908 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'ndaki alt geçit girişinde, Ö.Y. idaresindeki 27 ARJ 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü Ö.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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