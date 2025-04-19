Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kamyonet sürücüsü Ö.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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