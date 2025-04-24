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        Kahramanmaraşlı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

        Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına düzenledikleri etkinlikle tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:35
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        Kahramanmaraşlı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi
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        Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına düzenledikleri etkinlikle tepki gösterdi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu bahçesinde toplandı.

        Okul bahçesine çizilmiş Filistin haritasının etrafında sıralanan öğrenciler, "Sen özgürsün kardeşim" müziği eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

        Filistin direnişinin sembolü olan "Dabke" dansının sahnelendiği etkinlikte, Kur'an okundu, Gazze'de şehit olan çocuklar için dua edildi.

        Çocuklar daha sonra Gazze'de hayatını kaybeden akranları için siyah renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

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