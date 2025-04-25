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        Kahramanmaraş'ta "5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başladı

        Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:55
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        Kahramanmaraş'ta "5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başladı
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        Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Edebiyat Dönüştürür" temasıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yazar ve şairi bir araya getirdi.

        Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın şehre yön veren önemli bir değer olduğunu belirterek, organizasyonun her yıl artan bir ilgiyle sürdüğünü söyledi.

        Görgel, şiir ve edebiyatın şehirle özdeşleştiğini vurgulayarak, "Her yıl daha büyük bir aşkla hazırladığımız Şiir ve Edebiyat Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şehir sadece şiir yazanların değil, şiirle yaşayanların şehridir." dedi.

        UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yapılan başvuruya değinen Görgel, "Uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından Kahramanmaraş, edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmek üzere Türkiye Milli Komisyonu tarafından seçilen iki şehirden biri olarak Paris’e gönderildi. Süreç UNESCO Genel Merkezi'nde değerlendiriliyor. Eğer onaylanırsa, Kahramanmaraş, Türkiye'den bu alanda seçilen ilk edebiyat şehri ünvanını kazanmış olacak." diye konuştu.

        Program şair ve sunucu İbrahim Sadri'nin gerçekleştirdiği şiir dinletisiyle devam etti.

        Etkinlikler, 27 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek.

        Program kapsamında "Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri" de sahiplerini bulacak. Çeşitli dallarda verilen ödüllerle, edebiyata katkı sunan isimler de onurlandırılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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