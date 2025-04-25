Kahramanmaraş'ta "5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başladı

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Edebiyat Dönüştürür" temasıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yazar ve şairi bir araya getirdi.

Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın şehre yön veren önemli bir değer olduğunu belirterek, organizasyonun her yıl artan bir ilgiyle sürdüğünü söyledi.

Görgel, şiir ve edebiyatın şehirle özdeşleştiğini vurgulayarak, "Her yıl daha büyük bir aşkla hazırladığımız Şiir ve Edebiyat Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şehir sadece şiir yazanların değil, şiirle yaşayanların şehridir." dedi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yapılan başvuruya değinen Görgel, "Uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından Kahramanmaraş, edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmek üzere Türkiye Milli Komisyonu tarafından seçilen iki şehirden biri olarak Paris’e gönderildi. Süreç UNESCO Genel Merkezi'nde değerlendiriliyor. Eğer onaylanırsa, Kahramanmaraş, Türkiye'den bu alanda seçilen ilk edebiyat şehri ünvanını kazanmış olacak." diye konuştu.