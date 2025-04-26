Kahramanmaraş'ta nehirde erkek cesedi bulundu

Bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 42 yaşındaki Ahmet Azal'a ait olduğu belirlendi.

Ceyhan Nehri'nde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.