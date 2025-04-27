Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
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