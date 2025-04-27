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        Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:58
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        Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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