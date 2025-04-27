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        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı Kahramanmaraş'ta tamamlandı

        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:32 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:32
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        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı Kahramanmaraş'ta tamamlandı
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        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen organizasyona 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katıldı.

        Yarışların ilk gününde sporcular, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda bulunan 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

        İkinci günde de verilen startta araçlar, mukavemet etabının ardından seyirci etabı ile devam etti. Son etaptaki zıplama rampaları, sulu çukurlar ve dik yokuşlardan oluşan zorlu parkurda sporcular mücadele etti.

        Mücadelede genel klasmanda Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir birinci, Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak ikinci, Caner Bal-Ramazan Karaçelik üçüncülük elde etti.

        SSV sınıfında ise Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan birinci, İsrafik Akyüz-Mert Tepe ikinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay üçüncü oldu.

        Yarışların ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Başkanı Sefa Güzelbulut, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, yarışmaya katılanları tebrik etti.

        Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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