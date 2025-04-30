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        Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:52
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        Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar H.K, Ö.F.T, A.E.Ç, L.V, H.K, A.Ö.D, A.F.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

        Müştekiler beyanlarında, sanıklardan şikayetçi olarak cezalandırılmaları talebinde bulundu.

        Sanık Şahin Avşaroğlu, deprem sürecinde kentten ayrılmadığını, kentte oluşturulan il koordinasyon kurulunda gönüllü olarak görev aldığını ifade etti.

        Avşaroğlu, "O süreçte kaçabilirdim, şehri terk edebilirdim ama hiçbir zaman bunu düşünmedim. Büyük bir deprem oldu ve can kayıplarına neden oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ben ülkeme bağlı, devleti, milleti seven bir insanım. Ekmeğini yediğim şehre hiçbir zaman ihanet etmeyi düşünmedim." dedi.

        27 aydır tutuklu olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını belirten Avşaroğlu, suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

        Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, ara kararında, eksiklerin giderilmesi, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek, duruşmayı 30 Temmuz'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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