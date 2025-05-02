Kahramanmaraş ve Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:36 facebook

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