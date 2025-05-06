Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu

Yapılan araştırmada, ölen kişin Emre Bulut (29) olduğu tespit edildi.

Sulama kanalı bölgesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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