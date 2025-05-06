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        Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi otomobilin içinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:15
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        Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi otomobilin içinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

        Sulama kanalı bölgesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, araçta av tüfeğiyle vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan araştırmada, ölen kişin Emre Bulut (29) olduğu tespit edildi.

        Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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