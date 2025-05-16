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        Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:43
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        Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Gaziantep ve Antalya'da tefecilik suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 35 çek yaprağı, 21 senet, 6 alacak borç defteri, 30 fişek ile 1 şarjör ele geçirildi.

        Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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