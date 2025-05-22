Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok'ta 68 kişinin ölümüne ilişkin 7'si kamu görevlisi, 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok’ta 68 kişinin ölümüne ilişkin 7'si kamu görevlisi, 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka dosyadan tutuklu sanık T. T, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, tutuksuz sanıklar Ç.H, F.D, H.Ç, M.E.E, O.D, N.H.E. ve Z.A.Ş, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga ile diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

        Sanık T. T, önceki savunmalarını tekrar ederek "Ben bu sitenin yapım sürecinde müdahil olmadım. Herkes beni müteahhit olarak adlandırıyor. Burası kooperatif tarafından yapılan bir site. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

        Tutuksuz sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
        Kahramanmaraş'ta eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi