Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok'ta 68 kişinin ölümüne ilişkin 7'si kamu görevlisi, 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok’ta 68 kişinin ölümüne ilişkin 7'si kamu görevlisi, 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka dosyadan tutuklu sanık T. T, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, tutuksuz sanıklar Ç.H, F.D, H.Ç, M.E.E, O.D, N.H.E. ve Z.A.Ş, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.
Firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga ile diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.
Sanık T. T, önceki savunmalarını tekrar ederek "Ben bu sitenin yapım sürecinde müdahil olmadım. Herkes beni müteahhit olarak adlandırıyor. Burası kooperatif tarafından yapılan bir site. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Tutuksuz sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.
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