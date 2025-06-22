Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali K. yönetimindeki 06 BR 0937 plakalı hafif ticari araç, Taşoluk yolu mevkisinde Recep G. idaresindeki 80 LR 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılardan 1'i itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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