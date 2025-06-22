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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:17
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ali K. yönetimindeki 06 BR 0937 plakalı hafif ticari araç, Taşoluk yolu mevkisinde Recep G. idaresindeki 80 LR 802 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılardan 1'i itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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